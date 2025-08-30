MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni: Erdoğan katıldı

MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları'nın diploma alma ve sancak devir teslim töreni Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Afyoncu'dan 9 yıllık süreç ve MSÜ'nün katkısı

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu törende, 9 yıl önce yaşanan büyük ihanet ve askeri eğitim kurumlarını ele geçiren casusluk şebekesinin askeri sistemi çökerttiğini anımsattı. Afyoncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nin bugün Türk Silahlı Kuvvetleri subaylarının yüzde 64'ünü ve astsubaylarının yüzde 44'ünü yetiştirdiğini kaydetti.

Afyoncu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Bunların yetişmesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Tabii zor bir süreçti bu 9 yıl. Ancak zatıalinizin, Bakanlığımızın, Genelkurmayın, kuvvetlerin ve en önemlisi Türk milletinin desteğiyle bugünlere geldik. Nitekim geçtiğimiz günlerde Amerika'da yayınlanan bir makale de Türkiye son bir asırda görülmemiş ölçüde gücünün zirvesine ulaştı. Tarihte, bir eski gücün böyle bir noktaya geri gelmesi nadir görünüyordu. Fakat biz tarihte bunu 3-4 defa başardık. Bunlarla tarih sahnesine çıktık. Bunlar değişti, Göktürkler yerini aldı. Göktürkler çok güçlü bir devletti onlar değişti, Büyük Selçuklular ortaya çıktı. Büyük Selçuklular değişerek Osmanlı olarak devam etti. Türkiye Cumhuriyeti de bugün Osmanlı'nın devamı olarak kendi bölgesinde mazlumların sesi olmaya devam ediyor."

Afyoncu, yetiştirme sürecinin üç temel sebebini de şöyle sıraladı:

"Bir, burada gözyaşlarıyla sizi izleyen aileleriniz, aile bizim en önemli kurumumuz. Onun için her zaman şunu söylüyoruz, anne ve babanızın hayır duasını her zaman alın. İkincisi, bizi biz yapan, bizi Türk yapan, İslam'ın kılıcı yapan milli ve manevi değerlerimiz. Bu değerlerimiz bizi, Türk kimliğini, Türk-İslam kimliğini her zaman yaşatan en önemli unsurlardır. Onun için bu değerlerle her zaman mücehhez olacaksınız. Üçüncüsü ise bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak çevresinde kendi hak ve menfaatlerini çok güçlü bir şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır. Onun için her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız"

Konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a törene katılımı ve MSÜ'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek tamamladı.

Kara Harp Okulu Komutanı: Genç subaylar TSK'nın teminatı

Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, genç subayların milletin ve seçilmiş iradenin emrinde olduğunu, emanet edilen araç, silah ve teçhizatı en iyi şekilde kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük gücü olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tümgeneral Güldağı'nın mezunlara seslenişi:

"Bugünden itibaren şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saflarına katılarak asla yorulmamak üzere yola çıkıyorsunuz. Bundan sonra verilecek her türlü görevi milli, manevi ve mesleki değerlerden aldığınız güçle, başarıyla yerine getirecek ve asil Türk milletinin gurur kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Almış olduğunuz askeri ve akademik eğitimleri, Atatürk'ün 'Mektebi Asli Kıtadır' sözünden hareketle uygulama alanlarına yansıtarak, ana vatan, mavi vatan ve semalarımızda, devletimizin ve milletimizin varlığı, bütünlüğü, güvenliği ve bağımsızlığı ile hak ve menfaatlerin savunmasının teminatı olacağınıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının daha da artırılmasında önemli roller üstleneceğinize olan inancımız tamdır."

Güldağı, mezuniyetin öğrenciler, aileleri ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanlığı, komutanlık ve rektörlüğe teşekkürlerini sundu ve şehitler ile gaziler için dua etti.