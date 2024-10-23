DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
36,95 0,14%
ALTIN
3.030,28 -0,2%
BITCOIN
2.276.852,8 1,61%

Mudanya'da 4 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

Mudanya'da yapılan operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:32
Mudanya'da 4 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 4 ton sahte alkol ele geçirildi. Operasyon, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Sahte Alkol Üretimi ve Ticareti

Yapılan araştırmalarda, S.Ö. isimli şahsın fermantasyon yöntemiyle sahte alkol ürettiği ve bu ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Bu durumun önüne geçmek amacıyla ekipler, sahte alkollü içki üretimi ile ilgili çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürmekteydi.

Polis Baskını

Teknik ve fiziki takiplerin ardından, gerekli izinlerin alınması ile Mudanya'da belirlenen bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, S.Ö. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca, yapılan aramalar sonucunda toplamda 4 ton sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Devam Eden Süreç

S.Ö.'nün emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu tür operasyonlar, sahte alkollü içeceklerin piyasada bulunmasını önlemek için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirli Arıcı Hakkı İşçi'nin Yüksek Kaliteli Bal Üretimi
2
Fransa'da Çiftçi Sendikalarından Eylem Tehdidi
3
Filistin Yönetimi: İki Devletli Çözüm İçin Uluslararası Destek
4
Kenya'dan Somali'ye Destek Mesajı
5
Abercrombie & Fitch'in Eski CEO'suna Cinsel Sömürü Suçlaması
6
Amasra Maden Patlamasına İlişkin Üçüncü Bilirkişi Raportu Mahkemeye Sunuldu
7
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta ve Batı Karadeniz için Tedbirli Olun

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak