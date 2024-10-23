Mudanya'da 4 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 4 ton sahte alkol ele geçirildi. Operasyon, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Sahte Alkol Üretimi ve Ticareti

Yapılan araştırmalarda, S.Ö. isimli şahsın fermantasyon yöntemiyle sahte alkol ürettiği ve bu ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Bu durumun önüne geçmek amacıyla ekipler, sahte alkollü içki üretimi ile ilgili çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürmekteydi.

Polis Baskını

Teknik ve fiziki takiplerin ardından, gerekli izinlerin alınması ile Mudanya'da belirlenen bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, S.Ö. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca, yapılan aramalar sonucunda toplamda 4 ton sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Devam Eden Süreç

S.Ö.'nün emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu tür operasyonlar, sahte alkollü içeceklerin piyasada bulunmasını önlemek için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.