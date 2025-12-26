Mudurnu'da Muhtar Tepkisi: Avdullar Köyü Su Kaynakları İhaleye Çıkarıldı

Mudurnu'da muhtar tepkisi: Avdullar'ın su kaynakları gündemde

Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar Köyü Muhtarı Ahmet Temel, köyündeki doğal mineralli ve jeotermal su kaynaklarının ihaleye çıkarılmasına ilişkin kararı basından öğrendiğini belirterek tepki gösterdi. Temel, köylülerin kendisini sorumlu tutup "Sattığın suları git durdur" diye tepki gösterdiğini aktardı.

Muhtar: "Benim hiçbir şeyden haberim yok"

Mudurnu Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanlığı Genel Kurul Toplantısı sırasında söz alan Ahmet Temel, ihaleye ilişkin kararın kendisine medyadan ulaştığını söyledi. Toplantıda mevcut başkan Birol Taşkın tek listeyle gidilen seçimde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Temel, köylülerle akşam toplantısı yaptıklarını ve kararda itirazlarını beyan ettiklerini belirterek, "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben bu konuyu dün medyadan öğrendim. Köylüm bana 'Köyümüzün sularını sattın' diyor" ifadelerini kullandı. Muhtar, maden ocağı konusunda 1,5 yıldır verdikleri mücadelenin ardından şimdi su meselesinin gündeme gelmesinin köyde huzursuzluk yarattığını vurguladı.

Resmi Gazete ilanı: İhale 4 noktayı kapsıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İl Encümeni Mudurnu ve Mengen ilçelerindeki 4 farklı noktada jeotermal ve doğal mineralli su arama ruhsatı için ihaleye çıkacak. İlan, köydeki tepki ve belirsizliklerin ardından bölgedeki su kaynaklarının kamuoyunda daha da tartışılmasına neden oldu.

