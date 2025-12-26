DOLAR
Aydın'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor — Efeler Orta Mahalle İlk Adım

Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor; Efeler Orta Mahalle 2,78 hektarla ilk hedef.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:29
Aydın'da kentsel dönüşüm süreci başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda Aydın genelinde kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar başlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun müjdesiyle harekete geçen süreç, planlı şehircilik anlayışıyla yürütülecek.

Hedef: Güvenli ve modern yaşam alanları

Kent genelinde güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalarda depreme dayanıklı yapılar, güçlü altyapı sistemleri ve yaşam kalitesini artıracak çevresel düzenlemeler öncelikli olacak.

Efeler Orta Mahalle'de öncelik

Kentsel dönüşüm kapsamında mevcut yapı stokunun incelenmesi, riskli yapıların tespiti ve dönüşüm planlarının uygulanması amaçlanıyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Orta Mahalle'de, yapı niteliği düşük ve deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamayan yapıların yoğun olduğu 2,78 hektarlık alanda dönüşüm planlanıyor.

Projede, afet güvenliği sağlanmış, fen ve sanat normlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalar; 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında yürütülecek.

Şeffaf ve vatandaş odaklı süreç

Süreç, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, şeffaf ve planlı bir şekilde ilerletilecek. Vatandaş bilgilendirmesi, görüş ve taleplerinin dikkate alınması sürecin temel ilkeleri arasında yer alıyor.

Başkan Çerçioğlu'dan açıklama

Özlem Çerçioğlu, kentsel dönüşümün yalnızca yapıların yenilenmesiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Çerçioğlu, "Aydın’da hemşehrilerimizin güvenle yaşayacağı, depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, görüş ve taleplerinin dikkate alınması büyük önem taşıyor. Kentsel dönüşüm sürecinin şeffaf, erişilebilir ve vatandaş odaklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm adımlar atılıyor. Kentsel dönüşüm yolunda atılan bu önemli adımın Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

