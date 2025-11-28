Mudurnu Gürçam'da Orman Yangını Köylülerin Müdahalesiyle Söndürüldü

Yangın hızla kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler derhal müdahale etti.

Köylüler, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olası yangınlarla mücadele kapsamında kendilerine verilen su tankeriyle yangına hızla müdahale ederek, alevlerin daha geniş alana yayılmasını önledi.

Köylülerin ve orman ekiplerinin yoğun çabası sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

