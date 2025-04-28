Muğla Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenler için harekete geçildi.

Bölgeye hızla yönlendirilen sahil güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17 kişiyi kurtardı. Ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu tür kurtarma operasyonları, sahil güvenlik ekiplerinin deniz güvenliğini sağlama ve düzensiz göçle mücadeledeki kararlılığını göstermektedir.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.