Muğla Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 23 düzensiz göçmen bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, botun yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

Kurtarma Aşaması

Olay yerine ulaşan sahil güvenlik ekipleri, düzenli bir operasyon ile sürüklenen bottaki göçmenleri başarılı bir şekilde kurtardı. Kurtarılan tüm düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu tür olaylar, sahil güvenlik önlemlerinin ve uluslararası göç sorunlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.