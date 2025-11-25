Muğla'da 25 Kasım Etkinliği: Kadına Yönelik Şiddete 'Dur' Denildi

Törente Atatürk büstüne çelenk sunuldu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen programla kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir duruş sergilendi. Etkinlikte, Atatürk büstüne çelenk sunumu yapılarak kadına yönelik şiddete sıfır tolerans mesajı verildi.

Tören, saygı duruşu ve coşkuyla İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra, günün anlam ve önemine binaen Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Programa, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Katılımcılar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik, toplumda kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

