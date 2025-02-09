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Muğla'da 380 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan operasyonda 380 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:43
Muğla'da 380 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Muğla'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 380 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretimini engellemek ve kaçak alkol satışını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Menteşe ilçesinde bir kargo kolisi içinde tespit edilen kaçak alkol, ekipler tarafından ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Yetkililer, kaçak alkolün oluşturduğu tehlikelere karşı halkı bilgilendirmeye ve sahte alkol üretimini engellemek için çalışmalarına aralıksız devam edecektir.

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