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Muğla'da 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, İki Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Milas ve Datça açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 20:39
Muğla'da 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, İki Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Milas ve Datça ilçeleri açıklarında toplam 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Milas açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir fiber tekneye yardım talebi alındı. Olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, teknedeki 20 düzensiz göçmenden 8'inin çocuk olduğu belirtildi. Ekipler, bu kişileri başarılı bir şekilde kurtardı.

Diğer bir operasyonda ise Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta bulunan 22 düzensiz göçmen daha kurtarıldı. Tüm yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Milas ve Datça ilçeleri açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı...

Muğla'nın Milas ve Datça ilçeleri açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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