Muğla'da AFAD 16. Yılında Afet Bilinci Meydanlara Taşındı

AFAD, 16. yıl dönümünü Muğla Menteşe'de kutladı; Sınırsızlık Meydanı'ndaki etkinliklerle vatandaşlara afet farkındalığı ve hazırlık eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:19
AFAD etkinlikleri Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda yoğun ilgi gördü

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kuruluşunun 16. yıl dönümünü Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da çeşitli etkinliklerle kutladı. Menteşe ilçesinde düzenlenen programlarda vatandaşlara afet farkındalığı aşılandı ve kurumun modern afet yönetimi kapasitesine dikkat çekildi.

Kutlama programı kapsamında Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürü İshak Cindioğlu, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından Sınırsızlık Meydanı'nda kurulan etkinlik alanına geçildi. AFAD İl Müdürü Cindioğlu ve Vali Yardımcısı Murat Sarı, meydanda AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından açılan stantları gezerek gönüllülerle bir araya geldi.

Gün boyu süren etkinliklerde AFAD gönüllüleri aktif rol aldı. Vatandaşlara, afet öncesi hazırlık süreçleri, muhtemel bir afet anında doğru müdahale yöntemleri, AFAD bünyesinde yürütülen güncel projeler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Toplumun afet direncini artırmayı hedefleyen stantlar, her yaştan Muğlalı’dan yoğun ilgi gördü.

İl Müdürü İshak Cindioğlu günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu: "AFAD, sadece afet sonrası müdahaleyle değil, risk azaltma ve eğitim çalışmalarıyla bütüncül bir sistem inşa etmiştir. Bugün modern teknolojik altyapımız ve tecrübeli saha ekiplerimizle yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da örnek gösterilen bir kurum haline gelmenin gururunu yaşıyoruz. Can ve mal kaybını en aza indirmek için bilimsel veriler ışığında çalışmaya devam edeceğiz. Görevi başında hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, daha güçlü yarınlar için eşgüdüm içerisinde üretmeyi sürdürüyoruz"

