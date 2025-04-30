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Muğla'da Deprem Tatbikatı: 75 Personel ve 19 Araçla Senaryo Gerçekleştirildi

Muğla'da, Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın enkazında 75 personel ve 19 araçla deprem tatbikatı yapıldı. Yangın söndürme ve yaralı kurtarma çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:06
Muğla'da Deprem Tatbikatı: 75 Personel ve 19 Araçla Senaryo Gerçekleştirildi

Muğla'da, yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın enkazında gerçekleştirilen deprem tatbikatı, 19 araç ve 75 personelin katılımıyla yapıldı. Bu tatbikata, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK Arama Kurtarma ekibi de dahil oldu.

Senaryo gereği 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen yangının söndürülmesi ve enkaz altında kalan yaralıların kurtarılması amacıyla yürütülen tatbikatta, NAK ekibinin arama kurtarma köpeği Tayga da görev aldı. Ekipler, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda eş zamanlı olarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında, göçük altı sismik dinleme ve görüntüleme cihazları ile kırıcı delici aletler kullanılarak yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 1 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın 1. derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, “Olası afetlere karşı hazırlıklı olma sorumluluğundayız.” ifadesini kullandı. Aras, Menteşe'de gerçekleştirilen tatbikatın, afetlere karşı hazır olma çabalarının en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, son yıllarda bölgedeki depremlere dikkat çekerek, “Arama kurtarma, yangın söndürme, haberleşme, altyapı ve enkaz kaldırma alanlarında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik.” dedi. Karyağdı, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak için sürekli çalıştıklarını belirtti.

Muğla'da yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın enkazında 19 araç ve...

Muğla'da yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın enkazında 19 araç ve 75 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK Arama Kurtarma ekibi katıldı.

Muğla'da yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın enkazında 19 araç ve...

Muğla'da yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın enkazında 19 araç ve 75 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK Arama Kurtarma ekibi katıldı.

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