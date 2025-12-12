Muğla’da Eğitim Ödül Töreni: "Eğitimde İyi Örnekler" ve Spor Turnuvası

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Yarışması" ile "Maarifin Yöneticileri Sporda Buluşuyor" turnuvasının ödül töreni, eğitim paydaşlarının yoğun katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Demokrasi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tören ve Emre Çay’ın Mesajı

Törende konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla’daki eğitimin başarısının bir ekip işi olduğuna vurgu yaptı. Çay, her iki çalışmanın da Muğla’da güçlü bir aile kültürünün somut delili olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Muğla’da eğitim bir ekip işidir. Öğretmeniyle, öğrencisiyle, belediyesiyle ve yöneticisiyle sağlığa emek veren, her birisiyle birlikte büyüyen güçlü bir aile kültürümüzün soluk birer delilidir."

Çay, "Eğitimde İyi Örnekler Yarışması"nın yarışma olmanın ötesinde eğitim süreçlerini değerlendirme, eğitim ortamını geliştirme ve yönetici uygulamalara alan açma vizyonuyla önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, yarışmanın öğrencilerin okullarında ürettikleri değerli çalışmaların görünür olmasını sağladığını ve iyi örneklerin yaygınlaşmasına katkı verdiğini söyledi.

Başvuru ve Değerlendirme Verileri

Yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyan Emre Çay, bu yıl toplam 360 proje başvurusu alındığını açıkladı. Çay, başvuran projelerden 328’inin ilçe tasnifinden geçtiğini, 67’sinin saha değerlendirmesine kaldığını ve bu projelerin ödül almaya hak kazandığını belirtti. Ayrıca il genelinde 13 ilçenin tamamının sürece etkin katılım göstermesinin gurur verici olduğunu ekledi.

Değerlendirme süreçlerinde görev alan kurulların emeklerine dikkat çeken Çay, toplamda yaklaşık 80 öğretmen, akademisyen ve görevlinin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek onlara teşekkür etti ve yarışmanın güvenilirliğinin bu titiz değerlendirmelerle sağlandığını vurguladı.

Spor Turnuvası ve Kapanış

Törenin spor ayağında, "Mahalleli Yöneticileri Sporda Buluşuyor" turnuvasında dereceye giren yönetici ve öğretmenlere de ödülleri takdim edildi. Çay, bu etkinliğin eğitim camiasının sadece akademik alanda değil, takım ruhu ve birlikte başarma kültüründe de ne kadar güçlü olduğuna işaret etti.

Konuşmasını emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandıran Emre Çay, bu iyi örneklerin Muğla’nın eğitim yolculuğunda yeni başarıların kapısını aralayacağına inandığını belirtti. Program sonunda dereceye giren öğretmenler ödüllerini aldı.

MUĞLA EĞİTİM CAMİASI "İYİ ÖRNEKLER" VE "SPOR" ÖDÜL TÖRENİNDE BULUŞTU