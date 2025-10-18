Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Tutuklama

Muğla merkezli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı; Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 18:03
Operasyon ve gözaltılar

Muğla merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Olayla ilgili çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldü.

Suçlama ve operasyon noktaları

Soruşturmada, düzensiz göçmenleri Muğla'ya getirip konaklama imkânı sağlayan ve botlarla Yunanistan ve İtalya'nın adalarına gönderdikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar Bodrum, Marmaris ve Fethiye ile birlikte Aydın, İstanbul ve Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Ele geçirilen eşya ve hukuki süreç

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu, kesici alet, gece görüş dürbünleri, tekne motoru, uydu telefonu, telsiz, akü ve mazot gibi malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon anları polis kamerası tarafından kayıt altına alındı.

