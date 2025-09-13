Muğla'da Likya Yolu'nda Avustralyalı Turist Ölü Bulundu

Muğla'da Likya Yolu'nda Avustralyalı turist hayatını kaybetti

Yürüyüşçüler kayalık alanda hareketsiz kişiyi fark etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yapanların ihbarı üzerine bir kişi ölü bulundu. Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs fark edildi.

Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sağlık ekipleri inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ölen kişinin Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn (70) olduğu tespit edildi.

Dunn'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

