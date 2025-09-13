Muğla'da Likya Yolu'nda Avustralyalı Turist Ölü Bulundu

Muğla Seydikemer'de Likya Yolu Yediburunlar mevkiinde Avustralyalı turist Irene Claire Dunn (70) kayalık alanda ölü bulundu; ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:11
Muğla'da Likya Yolu'nda Avustralyalı Turist Ölü Bulundu

Muğla'da Likya Yolu'nda Avustralyalı turist hayatını kaybetti

Yürüyüşçüler kayalık alanda hareketsiz kişiyi fark etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yapanların ihbarı üzerine bir kişi ölü bulundu. Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs fark edildi.

Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sağlık ekipleri inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ölen kişinin Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn (70) olduğu tespit edildi.

Dunn'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda Avustralyalı turist ölü bulundu. Bölgeye...

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda Avustralyalı turist ölü bulundu. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda Avustralyalı turist ölü bulundu. Bölgeye...

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
2
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
4
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
5
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
6
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi
7
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınlarında 1 Yaralı, 6 Gözaltı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği