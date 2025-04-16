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Muğla'da Motosikletten Düşen Plakayı Kaskına Takarak Trafikte Seyahat Eden Sürücü Kamere Yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakasını kaskına takarak trafikte ilerledi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:01
Muğla'da Motosikletten Düşen Plakayı Kaskına Takarak Trafikte Seyahat Eden Sürücü Kamere Yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü, motosikletten düşen plakasını kaskına takarak trafikte ilerlemeye başladı.

Seydikemer'den Kaş istikametine doğru giden sürücü, plakasını kaskının arkasına bantla yapıştırdı. Bu sıra dışı davranış, diğer sürücülerin ve yolcuların dikkatini çekti.

O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Sürücünün bu cesurca çözümü, hem gülümsetti hem de kazalar için tehlikeli bir örnek teşkil etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı kaskına takarak trafikte...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı kaskına takarak trafikte ilerledi.

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