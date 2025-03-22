Muğla'da Ormanlık ve Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla Menteşe'deki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hemen müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:47
Muğla'da Ormanlık ve Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Kafaca Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak endişe yarattı. Yangına müdahale için anında itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve ekiplerin gayretleri sonuç verdi.

Yangının söndürülmesinin ardından, soğutma çalışmaları yapıldı. Yerel halk ve çevre sakinleri, yangının kontrol altına alınmasından memnuniyetini dile getirdi.

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