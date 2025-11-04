Muğla'da 'Şehir ve Kültür Akademileri' Öğretmenleri Kültürel Mirasla Buluşturdu

Muğla Öğretmen Akademileri'nin 'Şehir ve Kültür Akademileri' programında öğretmenler, Muğla'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi; etkinlik başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:55
Muğla Öğretmen Akademileri tarafından düzenlenen 'Şehir ve Kültür Akademileri' programı tamamlandı. Programa katılan eğitimciler, Muğla'nın eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma imkanı buldu.

Program İçeriği ve Amaç

Akademi kapsamında bir araya gelen öğretmenler, Muğla'nın tarihi ve kültürel mirasını derinlemesine inceleme fırsatı yakaladı. Etkinlikler; yerel değerler, sanat, mimari ve kültürel doku gibi çeşitli temaları kapsayacak şekilde planlandı ve öğretmenlerin bu alanlardaki bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedefledi.

Değerlendirme ve Teşekkür

Programın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, etkinliğin amacına ulaştığı vurgulandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından katılım sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür edildi ve programın eğitsel katkılarına dikkat çekildi.

