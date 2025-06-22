Muğla'da Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Artıyor

Muğla'nın Sahillerinde Güneş Keyfi

Muğla'nın turistik ilçelerinde, sıcak havanın etkisiyle sahillerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek plajların yolunu tuttu.

Hava ve Deniz Sıcaklıkları Yükseldi

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kentte hava sıcaklığı 37 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26,4 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklıklar, tatilcilerin sahillere akın etmesine neden oldu.

Turistlerin Plajlarda Keyfi

Özellikle Marmaris bölgesinde yer alan Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye Sığlimanı, Turgut, Hisarönü, İncekum ve Kız Kumu plajları, turistlerle dolup taşıyor. Burada güneşlenen tatilciler, serinlemek için sıklıkla denize giriyor.

Adrenalin Dolu Su Sporları

Birçok turist, su sporları istasyonlarından jet ski ve deniz paraşütü deneyimleyerek adrenalin dolu anlar yaşadı.

Ölüdeniz'deki Hareketlilik

Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'nde de hareketlilik gözlemlendi. Ziyaretçiler, Kumburnu ve Belcekız plajlarından denizin tadını çıkarırken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Maceraperestler İçin Yamaç Paraşütü

Ölüdeniz'e gelen macera tutkunları, Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü ile uçuş yaparak bölgenin eşsiz manzarasını kuşbakışı izleme fırsatı buldular.

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde, yerli ve yabancı turistler, sıcak hava dolayısıyla sahillere akın etti. Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'nde hareketlilik oldu. Bölgeyi ziyarete gelenlerin bazıları Kumburnu ile Belcekız plajlarından denize girmeyi tercih etti, bazıları da sahilde güneşlendi.

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde, yerli ve yabancı turistler, sıcak hava dolayısıyla sahillere akın etti. Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'nde hareketlilik oldu. Bölgeyi ziyarete gelenlerin bazıları Kumburnu ile Belcekız plajlarından denize girmeyi tercih etti, bazıları da sahilde güneşlendi.