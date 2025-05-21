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Muğla'da Tefecilik Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tefecilik faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:19
Muğla'da Tefecilik Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'da Tefecilik Operasyonu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları yüksek faizle para vererek mağdur eden kişilerin yakalanması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 710 mermi, ruh­satsız tabanca, 4 av tüfeği, 98 fişek, 25 ses fişeği, 24 senet, 21 tapu, 4 ajanda, 12 çek, 2 bıçak, 100 gram altın, 25 litre sahte içki ve 57 bin 800 lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri ise devam etmektedir.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı....

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 710 mermi, ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 98 fişek, 25 ses fişeği, 24 senet, 21 tapu, 4 ajanda, 12 çek, 2 bıçak, 100 gram altın, 25 litre sahte içki ve 57 bin 800 lira ele geçirildi.

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