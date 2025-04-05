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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:03
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'da Devrilen Otomobil Feci Sonuçlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olay, M.O. tarafından kullanılan 48 UF 047 plakalı otomobilin, Milas-Söke kara yolu Pınarcık mevkisinde yoldan çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında yaralı olarak hastanelere kaldırılan kişilerden birinin durumu kritik oldu.

Yaralılardan Y.Y.G.'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisi ise ilçedeki hastanelerde sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İhbar...

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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