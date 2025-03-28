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Muğla'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:13
Muğla'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı.

Olay, M.M. yönetimindeki 48 ASM 092 plakalı otomobilin, Fethiye-Antalya kara yolunun Karaçulha mevkisinde, Y.N. idaresindeki 34 GRU 951 plakalı otomobille çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Kaza hemen sonrasında ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

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