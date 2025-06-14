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Muğla'daki Leylek Yavruları İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 23:58
Muğla'daki Leylek Yavruları İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla'da Leylek Yavrularına Yardım Eli

Muğla'nın Ula ilçesi'nde, yuvalarında ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Akçapınar Mahallesi'nde yaşanan olay, hayvanseverlerin ve yerel halkın dikkatini çekti.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Leylek yavrularının durumu üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, aldıkları ihbar doğrultusunda leylekleri kurtarmak için hemen harekete geçti.

Kurtarılan Leylekler Geri Bırakıldı

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucunda, ayaklarındaki iplerden kurtarılan leylek yavruları, sağlıklı bir şekilde yuvalarına geri bırakıldı. Bu olay, hayvanların korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde yuvalarında ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekiplerince...

Muğla'nın Ula ilçesinde yuvalarında ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akçapınar Mahallesi'nde leylek yavrularının yuvasında ayaklarına ip dolandığı bilgisi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla iplerden kurtarılan leylekler yuvalarına tekrar bırakıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yuvalarında ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekiplerince...

Muğla'nın Ula ilçesinde yuvalarında ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akçapınar Mahallesi'nde leylek yavrularının yuvasında ayaklarına ip dolandığı bilgisi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla iplerden kurtarılan leylekler yuvalarına tekrar bırakıldı.

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