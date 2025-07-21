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Muğla'daki Tarihi Atatürk Köprüsü Restorasyondan Geçti

Dalaman'daki tarihi Atatürk Köprüsü restorasyon çalışmaları tamamlandı ve köprü sadece küçük araçların geçişine açık hale getirildi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 15:06
Muğla'daki Tarihi Atatürk Köprüsü Restorasyondan Geçti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yer alan tarihi Atatürk Köprüsü, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kullanıma açıldı. Bu köprü, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 91 yıl önce inşasına başlanan ve o dönemde Muğla-Antalya arasında kara yolu ulaşımını sağlayan önemli bir yapı olarak biliniyor.

İki yıl süren restorasyon ve güçlendirme çalışmaları, Dalaman Kaymakamlığı tarafından başlatıldı. Yapılan restorasyonda, karbon fiber uygulamaları ile köprünün dayanıklılığı artırıldı ve köprü, günümüz koşullarında da güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirildi.

Restorasyon Sonrası Güvenlik Önlemleri

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, restorasyonun tamamlanmasının ardından köprünün korunması için girişlerine engeller yerleştirildiğini ve sadece küçük araçların geçişine izin verildiğini açıkladı. Yakuta, "Restorasyondan sonra köprüyü korumaya aldık. Girişlerine engel konularak ağır vasıtaların köprüden geçişi engellendi." şeklinde konuştu.

Yerel Halkın Memnuniyeti

İlçe sakinlerinden Nevzat Doğan, çocukluk anılarının geçtiği köprünün restore edilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Doğan, "Çok mutlu oldum, iyi ki gelmişim. Açılmış olması benim şansıma oldu." şeklinde duygularını paylaştı.

Atatürk Köprüsü Hakkında Bilgiler

Atatürk Köprüsü, Ege ile Akdeniz'i birbirine bağlayan tarihi bir yapı olarak ön plana çıkmaktadır. Atatürk'ün talimatıyla, 1934 yılında inşasına başlanan köprü, 1935’te 170 işçi tarafından bir yıl içerisinde tamamlanmıştır. Bombeli kemer şeklinde tasarlanan köprü, dört metre genişliği, 14 metre yüksekliği ve 117 metre uzunluğuyla dikkat çekiyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi. Dalaman Çayı üzerine 91 yıl...

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi. Dalaman Çayı üzerine 91 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yaptırılan ve o dönemde Muğla-Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan tarihi Atatürk Köprüsü'nde iki yıl önce restorasyon ve güçlendirme çalışması başlatıldı. Dalaman Kaymakamlığının girişimleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda, karbon fiber uygulamalı güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılarak, köprü yeniden kullanıma açıldı. Atatürk Köprüsü, ağır vasıta araçlarının geçişine kapatılarak, her iki yönüne bilgilendirme levhaları asıldı, yükseklik bariyerleri yerleştirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi. Dalaman Çayı üzerine 91 yıl...

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi. Dalaman Çayı üzerine 91 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yaptırılan ve o dönemde Muğla-Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan tarihi Atatürk Köprüsü'nde iki yıl önce restorasyon ve güçlendirme çalışması başlatıldı. Dalaman Kaymakamlığının girişimleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda, karbon fiber uygulamalı güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılarak, köprü yeniden kullanıma açıldı. Atatürk Köprüsü, ağır vasıta araçlarının geçişine kapatılarak, her iki yönüne bilgilendirme levhaları asıldı, yükseklik bariyerleri yerleştirildi.

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