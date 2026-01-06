Muğla'dan süt üreticilerine 'Soğuk zincir' desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 11 milyon 807 bin TL'lik destek paketiyle 3 bin 500 üreticiye süt soğutma tankı, transfer tankı ve jeneratör desteği sağlayacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:00
Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı desteklemek ve süt kalitesini yükseltmek amacıyla üreticilere yönelik kapsamlı bir destek paketini hayata geçirdi. Başkan Ahmet Aras, projenin 2026 yılının ilk protokolü olduğunu vurguladı.

Tarım ve kırsal kalkınma odaklı bu adım, Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği, S.S. Pınarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan protokolle hayata geçirilecek. Proje kapsamında üreticilere süt soğutma tankı, transfer tankı ve jeneratör desteği sağlanacak.

Toplam maliyeti 11 milyon 807 bin TL olan destek paketinden yaklaşık 3 bin 500 üretici yararlanacak. Protokol çerçevesinde 57 adet süt soğutma tankı, 5 adet süt transfer tankı ve 5 adet jeneratör dağıtılacak.

Başkan Aras: 'Üreticimizin ekonomisine can suyu oluyoruz'

Başkanlıktaki imza töreninde konuşan Ahmet Aras, yeni yılın ilk büyük iş birliğini hayata geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Aras, projenin amacını şöyle özetledi: süt üretiminde soğuk zinciri koruyarak kaliteyi artırmak ve üreticinin emeğini değerli kılmak.

Aras ayrıca, Muğla'nın üretime dayalı geleceğine vurgu yaparak, 'Kentimiz ve üreticimiz için hayati bir projeye imza atıyoruz. Bu protokol, Muğla’nın hayvansal üretimine doğrudan katkı sunacak ve üreticimizin ekonomisine büyük bir destek olacak. Kırsalda üretimi sürdürülebilir hale getirmek için soğuk zinciri güçlendirmek zorundayız. Belediye olarak üreticilerimizi desteklemeye yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

