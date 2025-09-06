Muğla Milas'ta Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Kişi Öldü

Muğla Milas'ta Trafik Kazası: Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaza Kıyıkışlacık Mahallesi Üçyol mevkisinde meydana geldi
Muğla'nın Milas ilçesinde, 48 ABM 05 plakalı otomobilin şarampole devrilip ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, Kıyıkışlacık Mahallesi Üçyol mevkisinde devrilerek bir ağaca çarptı. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Ali K. ve Ozan O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, işlemler için Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
