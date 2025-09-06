DOLAR
Muğla Milas'ta Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Kişi Öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde 48 ABM 05 plakalı otomobilin şarampole devrilip ağaca çarpması sonucu Ali K. ve Ozan O. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:23
Muğla Milas'ta Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Kişi Öldü

Muğla Milas'ta Trafik Kazası: Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Kıyıkışlacık Mahallesi Üçyol mevkisinde meydana geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde, 48 ABM 05 plakalı otomobilin şarampole devrilip ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, Kıyıkışlacık Mahallesi Üçyol mevkisinde devrilerek bir ağaca çarptı. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Ali K. ve Ozan O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, işlemler için Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını...

