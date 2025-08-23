DOLAR
Muğla Seydikemer'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Karadere mevkisinde Sahil Güvenlik ekipleri 6 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:51
Muğla Seydikemer'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ve jandarma ortak operasyon düzenledi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Karadere mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Operasyonu, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı yürüttü.

Ekipler tarafından biri çocuk olmak üzere 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

