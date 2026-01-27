Muğla Valiliği'nde Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Muğla’da 2026 yılı "Gençlik Yılı" ilanının ardından başlatılan Arınma Projesi kapsamında, Muğla Valiliği hizmet binasında Sigara Bırakma Polikliniği hizmete girdi.

Polikliniğin açılışı ve amaç

Polikliniğin açılışına ilişkin açıklama yapan Vali İdris Akbıyık, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin valilik bünyesinde tütünle mücadele ve sigarayı bırakma çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Vali Akbıyık, "Bugün Muğla Valiliğinde tütün mamulleri ve sigarayla mücadele ekibimiz İl Sağlık Müdürlüğümüzün ilgili birimi geldiler ve polikliniğimizi açtık. Muğla 2026’da hareketli geçecek. Bildiğiniz gibi 2026’yı ‘Gençlik Yılı’ ilan ettik. Gençliğin enerjisi Muğla’nın gücü diyoruz. Bu çerçevede de bizim göz bebeğimiz gençlerimizi, Cumhuriyetimize emanet edeceğimiz gençlerimizi madden ve manen en iyi şekilde yetiştirmek, onları korumak, kollamak bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

Arınma Projesi ve bağımlılıkla mücadele

Vali Akbıyık, Arınma Projesi kapsamında kötü alışkanlıklardan arınma hedeflendiğini vurgulayarak, "Kötülüklerden hep beraber arınacağız. Nedir bunlar? Birincisi bağımlılık. Teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı, uyuşturucu, alkol, sigara. Bu çerçevede de bu arınma projesi çerçevesinde ilk olarak valilik olarak il sağlık müdürlüğümüzün tütün mamulleriyle mücadele ve sigarayı bırakma ekibi kendimizden başlamak üzere burada ilgili polikliniğimizi açtık, çalışmalara başladılar. Hakikaten insanlık bugün ciddi bir bağımlılık tehdidi altında, riski altında. Biraz önce dediğim gibi madde, uyuşturucu, alkol, sigara bunların teknoloji bağımlılığı en önemlileri. Biz de bunların hepsiyle devlet olarak tüm STK’larımızla, yerel yönetimlerinizle birlikte mücadele ediyoruz. Ve bu mücadeleyi de öncelikle kendimizden başlamamız gerekiyor. Bu çerçevede biz de Muğla Valiliği olarak kendimizden başladık ve birimimizi kurduk. Çalışmalar devam edecek" dedi.

Eğitim çalışmaları ve veriler

Vali Akbıyık, Muğla Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl sigarayı bırakma çalışmaları kapsamında 400 bin vatandaşa eğitim verdiğini; lise ve üniversite öğrencileri, doktorlar, aile hekimleri ile kamu kurum kuruluşlarının bu eğitimlere dahil olduğunu aktardı. Ayrıca yaklaşık 4 bin sigara kullanıcısının muayeneden geçirildiğini söyledi.

Vali Akbıyık çalışmalara katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sigarayı bırakanları tebrik etti ve "2026 tembellik yılı olmasın, bağımlılık yılı olmasın, arınma yılı olsun, gençliğin yılı olsun, hareketli bir yıl olsun" mesajını paylaştı.

