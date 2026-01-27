Muğla Valiliği'nde Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Muğla Valiliği'nde, 'Arınma Projesi' kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sigara Bırakma Polikliniği açıldı; uygulama 2026 Muğla Gençlik Yılı çerçevesinde yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:23
Muğla Valiliği'nde Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Muğla Valiliği'nde Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Muğla’da 2026 yılı "Gençlik Yılı" ilanının ardından başlatılan Arınma Projesi kapsamında, Muğla Valiliği hizmet binasında Sigara Bırakma Polikliniği hizmete girdi.

Polikliniğin açılışı ve amaç

Polikliniğin açılışına ilişkin açıklama yapan Vali İdris Akbıyık, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin valilik bünyesinde tütünle mücadele ve sigarayı bırakma çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Vali Akbıyık, "Bugün Muğla Valiliğinde tütün mamulleri ve sigarayla mücadele ekibimiz İl Sağlık Müdürlüğümüzün ilgili birimi geldiler ve polikliniğimizi açtık. Muğla 2026’da hareketli geçecek. Bildiğiniz gibi 2026’yı ‘Gençlik Yılı’ ilan ettik. Gençliğin enerjisi Muğla’nın gücü diyoruz. Bu çerçevede de bizim göz bebeğimiz gençlerimizi, Cumhuriyetimize emanet edeceğimiz gençlerimizi madden ve manen en iyi şekilde yetiştirmek, onları korumak, kollamak bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

Arınma Projesi ve bağımlılıkla mücadele

Vali Akbıyık, Arınma Projesi kapsamında kötü alışkanlıklardan arınma hedeflendiğini vurgulayarak, "Kötülüklerden hep beraber arınacağız. Nedir bunlar? Birincisi bağımlılık. Teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı, uyuşturucu, alkol, sigara. Bu çerçevede de bu arınma projesi çerçevesinde ilk olarak valilik olarak il sağlık müdürlüğümüzün tütün mamulleriyle mücadele ve sigarayı bırakma ekibi kendimizden başlamak üzere burada ilgili polikliniğimizi açtık, çalışmalara başladılar. Hakikaten insanlık bugün ciddi bir bağımlılık tehdidi altında, riski altında. Biraz önce dediğim gibi madde, uyuşturucu, alkol, sigara bunların teknoloji bağımlılığı en önemlileri. Biz de bunların hepsiyle devlet olarak tüm STK’larımızla, yerel yönetimlerinizle birlikte mücadele ediyoruz. Ve bu mücadeleyi de öncelikle kendimizden başlamamız gerekiyor. Bu çerçevede biz de Muğla Valiliği olarak kendimizden başladık ve birimimizi kurduk. Çalışmalar devam edecek" dedi.

Eğitim çalışmaları ve veriler

Vali Akbıyık, Muğla Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl sigarayı bırakma çalışmaları kapsamında 400 bin vatandaşa eğitim verdiğini; lise ve üniversite öğrencileri, doktorlar, aile hekimleri ile kamu kurum kuruluşlarının bu eğitimlere dahil olduğunu aktardı. Ayrıca yaklaşık 4 bin sigara kullanıcısının muayeneden geçirildiğini söyledi.

Vali Akbıyık çalışmalara katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sigarayı bırakanları tebrik etti ve "2026 tembellik yılı olmasın, bağımlılık yılı olmasın, arınma yılı olsun, gençliğin yılı olsun, hareketli bir yıl olsun" mesajını paylaştı.

MUĞLA’DA 2026 YILININ ‘GENÇLİK YILI’ OLARAK İLAN EDİLMESİNİN ARDINDAN BAŞLATILAN ‘ARINMA PROJESİ’...

MUĞLA’DA 2026 YILININ ‘GENÇLİK YILI’ OLARAK İLAN EDİLMESİNİN ARDINDAN BAŞLATILAN ‘ARINMA PROJESİ’ KAPSAMINDA, MUĞLA VALİLİĞİ HİZMET BİNASINDA ‘SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ’ AÇILDI.

MUĞLA’DA 2026 YILININ ‘GENÇLİK YILI’ OLARAK İLAN EDİLMESİNİN ARDINDAN BAŞLATILAN ‘ARINMA PROJESİ’...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar Akharım'da Asker Adayları Bayrak Tepe'de 1 Ay Nöbet Tutuyor
2
JAKEM’de Görev Köpekleri Zorlu Görevlere Hazırlanıyor
3
Uraloğlu: TYF-DGM Protokolü 47 Milyon Lirayı 80 Yelken Kulübüne Dağıttı
4
Kayseri'de II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı: Lezzet ve Teknolojide Yeni Dönem
5
Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor
6
Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'
7
Yarıyıl Tatilinde Çocuklarda Spor Kazaları Artıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları