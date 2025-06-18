DOLAR
39,54 -0,15%
EURO
45,45 0,06%
ALTIN
4.298,55 0%
BITCOIN
4.124.671,47 0,05%

Mükerrem Levent İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için TBMM'de cenaze töreni yapıldı. Törende çok sayıda siyasetçi ve davetli yer aldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 11:38
Mükerrem Levent İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Mükerrem Levent İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Vefat eden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende, Levent’in aile üyelerinin yanı sıra siyasi erkin önemli isimleri de yer aldı.

Törende Huzur Bulundu

Cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldı. Törende, Mükerrem Levent'in öz geçmişi okundu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Tören sonrasında, Levent ailesi taziyeleri kabul etti. Mükerrem Levent'in cenazesi, bugün Niğde Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Vefat eden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Meclis'te cenaze töreni...

Vefat eden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Vefat eden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Meclis'te cenaze töreni...

Vefat eden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Sporculara Ödül Töreni
2
Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki Eğlence Mekanlarına İlişkin Açıklamalar
3
Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Fotoğraf Tutkunlarına İlham Veriyor
4
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
5
İzmir Kemalpaşa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Küle Döndü
6
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı
7
Kocaeli'deki Tarım Yangınında 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı