Mükerrem Levent İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi
Vefat eden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende, Levent’in aile üyelerinin yanı sıra siyasi erkin önemli isimleri de yer aldı.
Törende Huzur Bulundu
Cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldı. Törende, Mükerrem Levent'in öz geçmişi okundu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.
Son Yolculuğuna Uğurlanacak
Tören sonrasında, Levent ailesi taziyeleri kabul etti. Mükerrem Levent'in cenazesi, bugün Niğde Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
Vefat eden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.
Vefat eden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.