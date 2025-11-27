Muradiye'de Domates Yetiştiriciliği Projesi İçin Ön Başvurular Başladı

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde 'Domates Yetiştiriciliği' projesi için ön başvurular başladı. Son tarih 3 Aralık 2025; başvurular şahsen yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:49
Muradiye'de Domates Yetiştiriciliği Projesi İçin Ön Başvurular Başladı

Muradiye'de Domates Yetiştiriciliği Projesi İçin Ön Başvurular Başladı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Domates Yetiştiriciliği" projesi kapsamında ön başvuruların alındığı duyuruldu.

Başvuru ve son tarih

Proje kapsamında üreticilere destek sağlanmasını amaçlayan çalışmada başvuru için son tarih 3 Aralık 2025 olarak bildirildi. Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şahsen yapmaları gerektiği vurgulandı.

Projenin amacı

Yetkililer, projenin tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve kaliteli domates yetiştiriciliğinin artırılması amacıyla yürütüldüğünü belirterek, uygulamanın bölge çiftçisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

İletişim

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen üreticilerin kurumla iletişime geçmeleri istendi.

VAN’IN MURADİYE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ”...

VAN’IN MURADİYE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ” PROJESİ KAPSAMINDA ÖN BAŞVURULARIN ALINMAYA BAŞLANDIĞI DUYURULDU.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Güney Kore, 'Hassas Ülkeler' Listesinde: ABD İle İletişim Devam Edecek
5
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
7
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?