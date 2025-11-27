Muradiye'de Domates Yetiştiriciliği Projesi İçin Ön Başvurular Başladı
VAN (İHA) – Van’ın Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Domates Yetiştiriciliği" projesi kapsamında ön başvuruların alındığı duyuruldu.
Başvuru ve son tarih
Proje kapsamında üreticilere destek sağlanmasını amaçlayan çalışmada başvuru için son tarih 3 Aralık 2025 olarak bildirildi. Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şahsen yapmaları gerektiği vurgulandı.
Projenin amacı
Yetkililer, projenin tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve kaliteli domates yetiştiriciliğinin artırılması amacıyla yürütüldüğünü belirterek, uygulamanın bölge çiftçisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
İletişim
Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen üreticilerin kurumla iletişime geçmeleri istendi.
