Muradiye Şelalesi Kışın Buzla Kaplandı: Doğanın Eşsiz Güzellikleri

Van'ın Muradiye ilçesindeki şelale, soğuk havalarla güzelleşirken kısmen donarak ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:45
Muradiye Şelalesi Kışın Buzla Kaplandı: Doğanın Eşsiz Güzellikleri

Muradiye Şelalesi Kısmen Dondu

Van'ın Muradiye ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi,soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Yılın her döneminde farklı güzellikler sunan bu doğal oluşum, kış aylarında da bembeyaz kar örtüsü arasında akan suyu ve buz tutan kısımlarıyla göz kamaştırıyor.

Hava Sıcaklıkları Sıfırın Altına Düştü

İlçede hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, şelalenin kısmen buzla kaplanmasına yol açtı. Bu etkileyici manzarayı görmek isteyen vatandaşlar, kırağı düşen ağaçları ve kar örtüsüyle bezenmiş alanları fotoğrafladı.

Muradiye Şelalesi, kış mevsiminde de doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. ziyaretçiler, doğanın sunduğu bu eşsiz güzellikleri keşfetmek için bölgeye akın ediyor.

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