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Muradiye Şelalesi Yağışlarla Coştu, Ziyaretçi Akınına Uğradı

Van'da yağışlarla debisi artan Muradiye Şelalesi, coşkulu akışıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:12
Muradiye Şelalesi Yağışlarla Coştu, Ziyaretçi Akınına Uğradı

Van'da son günlerde etkili olan yağışlar, Muradiye Şelalesi'nin debisini artırdı. Daha coşkulu akan su, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Muradiye Şelalesi, yılın her döneminde farklı bir estetik sunarak yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kışın buz tutan görüntüsü ve yazın çevresinde açan rengarenk çiçeklerle dikkat çeken şelale, bu günlerde son derece etkileyici bir manzara sergiliyor.

Hafta sonunu değerlendirerek şelaleye gelen ziyaretçiler, yağışlar sayesinde ortaya çıkan muhteşem görüntüyü cep telefonlarıyla kaydediyor. Arkadaşlarıyla birlikte şelaleye gelen Haydar Uçkan, "Muradiye Şelalesi'nin yılın her döneminde farklı bir güzellikte olduğunu" ifade ederek, "Şelale bugünlerde daha coşkulu akıyor. Çok güzel manzara var. Bu görüntüyü herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum," diye ekledi.

Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan...

Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan...

Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

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