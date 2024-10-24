Murat Arslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Murat Arslan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi dualarla toprağa verildi.

Yoldaşlarıyla Birlikte Helallik Alındı

Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan alınıp taksici dostlarının katılımıyla evine götürüldü ve burada helallik alındı.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Merkez Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına şehidin eşi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra üst düzey devlet yetkilileri de katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve diğer birçok siyasi figür, cenaze namazında yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Mesaj

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, "Devletimize düşmanlık edenler bilsin ki, Allah onların tuzaklarını bozar. Biz birliğimizle hiçbir saldırıdan etkilenmeden yolumuza devam edeceğiz," dedi.

Aileye Destek ve Taziyeler

Cenaze namazı sırasında fenalaşan Gülay Arslan, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şehidin 3 çocuğu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Defin Süreci

Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Murat Arslan, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın cenaze töreni, Kahramankazan ilçesinde gerçekleşti. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2), CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda) ile Arslan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi Merkez Ulu Cami'de kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.