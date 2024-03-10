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Murat Kurum'dan Ayasofya açıklaması: Müze mi, Yoksa Ebedi Bir Miras mı?

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “31 Mart’ta Ayasofya’nın müze olmasını isteyenlerle, Ayasofya’nın sesinin sonsuza dek yankılanmasını isteyenler karşı karşıya. İstanbul’un kaynaklarını kendi geleceği için savuranlarla, İstanbul’a son 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan benim gibi düşünenler arasında bir seçim yapılacak.” dedi.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:57
Murat Kurum'dan Ayasofya açıklaması: Müze mi, Yoksa Ebedi Bir Miras mı?

Çankırılı Yarenler Hemşeri Buluşmalarında Murat Kurum Sahneye Çıktı

Pendik'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çankırılı Yarenler Hemşeri Buluşmaları" programına katılan Murat Kurum, geleneksel müzikleri seslendiren Yarenlerle bir araya geldi. Ayakkabılarını çıkararak sahnedeki protokol üyeleriyle birlikte oturan Kurum, Yarenler tarafından geleneksel yelek ve kuşakla giydirildi.

İstanbul'un Hizmetten Mahrum Kaldığını İddia Etti

Programda bir konuşma yapmadan önce baş ağadan izin alan Murat Kurum, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimini eleştirerek, şehrin birçok hizmetten mahrum kaldığını belirtti. Geçmişteki çalışma anlayışına vurgu yapan Kurum, göreve gelmesi durumunda aynı kararlılıkla çalışacağını ifade ederek, "31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın diyenler var. Bir tarafta İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için çarçur edenler var, diğer tarafta İstanbul'a şu 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan kardeşiniz var." dedi.

murat kurum

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çankırı Konfederasyonu Başkanı Mustafa Can, İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Önder Tozan ve Çankırılılar programda yer aldı.

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