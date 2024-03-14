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Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatleri tek tek sıraladı

Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde verdiği ve yerine getirmediği 10 vaadi sıraladı

Yayın Tarihi: 14.03.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:47
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatleri tek tek sıraladı

İstanbul'da Seçim Yarışı: Murat Kurum'un Vaatleri ve İmamoğlu'nun Unuttukları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden mevcut CHP'li İBB yönetiminin vaat ettiği ancak yerine getirmediği projeleri paylaştı. Bu paylaşım, seçim atmosferinde vaatlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kurum'un açıklamalarına göre, CHP'li İBB yönetimi tarafından verilen ancak yerine getirilmeyen vaatler arasında öne çıkanlar şunlar:

İstanbul'un Deprem Sorunu: İBB yönetimi, 5 yıl içinde İstanbul'un deprem sorununu çözeceğini vaat etmiş ancak bu konuda ciddi bir adım atılmamış.

Konut Dönüşümü ve Sosyal Konutlar: Vaat edilen 100 bin konut dönüşümü ve 15 bin yeni sosyal konut projesi hayata geçirilememiş.

Ulaşım Sorunu: İstanbul'daki ulaşım sorununun çözümüne yönelik vaatlerin yerine getirilemediği belirtiliyor.

Metro Hattı Genişletmesi: Mevcut metro hatlarının 2 katına çıkarılması vaadi de yerine getirilmemiş.

Otopark ve Otogarlar: Vaat edilen 100 bin araçlık kapalı otopark yapılması ve 2 yeni otogarın inşası gerçekleştirilmemiş.

Yeşil Koridorlar ve Doğal Yaşam Alanları: İBB'nin vaat ettiği 70 km yeşil koridor oluşturma ve doğal yaşam alanlarını koruma konusundaki çalışmaların yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

Emekçi Hakları: İBB'nin çalışanların haklarına yönelik taahhütlerini yerine getirmediği ve binlerce emekçiyi işinden ettiği belirtiliyor.

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