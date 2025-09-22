Murat Kurum New York'ta COP31 İçin Babayev ve Bowen ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

Türkiye'nin COP31 adaylığı için diplomasi trafiği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği adaylığı kapsamında diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. Oturumu kapsamında New York'ta bulunan Kurum, Türkiye'nin COP31 başkan adaylığına ilişkin Babayev ve Bowen ile üçlü toplantı düzenledi.

Kurum, toplantıya ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"COP31 adaylığımızı yalnızca ülkelerimiz değil, dünyanın geleceği için de önemli bir adım olarak görüyoruz. Teknik kapasitemiz, gelişmiş lojistik altyapımız, güçlü insan kaynağımızla yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."