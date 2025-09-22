Murat Kurum New York'ta COP31 İçin Babayev ve Bowen ile Görüştü

Bakan Murat Kurum, New York'ta Muhtar Babayev ve Chris Bowen ile bir araya gelerek Türkiye'nin COP31 ev sahipliği adaylığını görüştü.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:41
Murat Kurum New York'ta COP31 İçin Babayev ve Bowen ile Görüştü

Murat Kurum New York'ta COP31 İçin Babayev ve Bowen ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

Türkiye'nin COP31 adaylığı için diplomasi trafiği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği adaylığı kapsamında diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. Oturumu kapsamında New York'ta bulunan Kurum, Türkiye'nin COP31 başkan adaylığına ilişkin Babayev ve Bowen ile üçlü toplantı düzenledi.

Kurum, toplantıya ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"COP31 adaylığımızı yalnızca ülkelerimiz değil, dünyanın geleceği için de önemli bir adım olarak görüyoruz. Teknik kapasitemiz, gelişmiş lojistik altyapımız, güçlü insan kaynağımızla yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta kamyonet devrildi: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
2
Ardahan ve Kars'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
3
Adana'da Tırdan 97 Ruhsatsız Tabanca Çıkarıldı — Sürücü C.K Tutuklandı
4
Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı
5
Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme
6
Albanese: İsrail'in Ateşkesi Müzakere Etmesini Beklemek Gerçekçi Değil
7
Grand Kartal Otel Yangını Davası: 2. Duruşma Bolu'da Başladı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus