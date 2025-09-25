Murat Kurum: New York'ta "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" Sergisiyle Suya Vefa

Açılış ve mesaj

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta açılan "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdi.

"Bugün insanlığın tek yuvası ve ortak evi olan dünyamız iklim krizinin ağır imtihanlarından geçmektedir. Türkiye, iklim krizine dair çözümleri ve özellikle de Sıfır Atık Hareketi'yle doğaya ve insana saygısını göstermekte, sorumluluklarını harfiyen yerine getirmektedir."

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonuyla hayat bulan bu hareket bize şunu göstermektedir: Bir pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde sadece bir atığı bertaraf etmiyoruz. Bir balığın hayatını, bir sahilin güzelliğini, bir çocuğun umudunu da kurtarıyoruz. Bir ağacı kurtardığımızda sadece bir fidan yeşertmiyoruz. Bir neslin nefesini de güvence altına alıyoruz. İşte Sıfır Atık Mavi sergimizi bu anlayışla, bu içerikle, bu duruşla açtık."

Sıfır Atık Mavi: Tema ve hedefler

Kurum, serginin "Sıfır Atık Mavisi" temasıyla su kaynaklarının korunmasına vurgu yaptığını belirterek, sanat yoluyla denizlerin, göllerin ve okyanusların hikayesini anlattıklarını söyledi. Kurum, Türk-İslam kültüründe suyun bereket, arınma ve yeniden doğuş anlamı taşıdığına dikkat çekti.

Bilim insanlarının 2050 yılı uyarısına atıfta bulunan Kurum, dünyadaki su krizine dair verileri paylaştı: "4 milyar insan su kıtlığı çekiyor. Gezegenimizin can damarı mercan resiflerimiz birer birer yok oluyor."

Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin başlangıcına ve ilerleyişine ilişkin şu bilgileri aktardı: 2017'de Sıfır Atık Hareketi'ni Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıklarını, 2019'da Sıfır Atık Mavi Projesi'ni başlattıklarını ve ülke genelinde plastik poşet kullanımını yüzde 75 azalttıklarını söyledi. Ayrıca Sıfır Atık Hareketi'nde yeni bir döneme girildiğini, Ulusal Depozito Yönetim Sisteminin pilot uygulamalarının tamamlandığını ve 2026 yılında depozito uygulamasına ülke genelinde geçileceğini belirtti.

Kurum, afet sonrası yeniden inşa çalışmalarında çevre dostu yaklaşıma dikkat çektiklerini ve bu projelerde 300 bin yuvayı Sıfır Atık prensiplerine uygun şekilde inşa ettiklerini kaydetti.

Projeler ve koruma çalışmaları

Kurum, su kaynaklarını korumaya yönelik uygulamalardan örnekler verdi: Salda Gölü için yapılan çalışmalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile Marmara Denizi'nden binlerce ton dip çamuru çıkarma çalışması ve müsilajla mücadele vurgulandı. Kurum, "pina midyelerinin popülasyonunu artırdık" ifadesini kullanarak deniz tabanının iyileştirilmesine dikkat çekti.

Kuraklıktan etkilenen Meke Gölü için Konya Büyükşehir Belediyemiz ile yapılan atık su arıtma tesisinden arıtılan suların göle verileceğini; Van Gölü'nde dip çamuru temizliği, Eğirdir'de yüzey temizliği ve dip çamuru çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Sıfır Atık Projesi kapsamında teknelerin deniz yaşamına zarar vermesini önlemek için birçok koy ve kıyıda MAPA Şamandıra uygulamasının hayata geçirildiğini, bununla hem deniz canlılarını hem de kültürel varlıkları korumaya gayret ettiklerini söyledi.

Sergi bölümleri ve eserler

Sergide ziyaretçilere iklim değişikliğinin etkilerini gösteren "Buzul Tüneli", deniz kirliliğini vurgulayan "Are You Blue Aware - Mavinin Farkında Mısın" alanı ve tek kullanımlık atıkların tehdidi hatırlatılıyor.

Sanat eserleri arasında Ali Saran'ın "Sound of Water" adlı eseri (rebab, kanun, ney, ud ve vurmalılarla), Taha Baydar'ın geri dönüşüm camlardan üretilmiş "Nefes" adlı cam enstalasyonu, ebru sanatçısı Garip Ay'ın çalışmaları ve Gökhan Doğan'ın deniz çayırları temalı dijital enstalasyonu yer alıyor.

Su Medeniyeti bölümünde Mimar Sinan'ın su kemerleri, Fuzuli'nin Su Kasidesi, Türk hamam kültürü, çeşme kitabeleri ve Ayazma geleneği örneklerle sunuldu. Cam Enstalasyon Alanı'ndaki 41 parçalık çalışma ile pina midyeleri için sembolik yaşam alanı oluşturuldu. Anadolu motifleri bölümünde su ve denizle ilişkili motifler yapay zekâ ile dijital olarak yeniden üretildi.

Damla Damla sergisi ile yaşam kaynağı suyun korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgulanıyor.

İstanbul Forumu daveti

Açıklamada, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'in "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladığı, Emine Erdoğan ve Bakan Kurum'un ise katılımcıları ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek "Sıfır Atık Forumu"na davet ettikleri bildirildi.