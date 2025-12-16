Muratpaşa Çifte Kuyular Yaşlı Evi'nden Miniklere Sıcacık Atkı, Bere ve Kazaklar

Muratpaşa Çifte Kuyular Yaşlı Evi'nden minikleri ısıtan proje

Muratpaşa Belediyesi Çifte Kuyular Yaşlı Evi üyeleri, ördükleri rengârenk atkı, bere ve kazaklarla Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki miniklerin içini ısıtacak anlamlı bir çalışma yürütüyor.

Proje detayları

Bir tekstil mağazası tarafından bağışlanan ipler, Yaşlı Evi üyelerinin ellerinde yeniden hayat buluyor. Bu üretken faaliyet, hem yaşlıların keyifli ve anlamlı zaman geçirmesini sağlıyor hem de çocukların yüzünde gülümseme oluşturuyor.

Teslimat ve toplumsal etki

Yaşlı Evi üyelerinin emekle hazırladığı atkı, bere ve kazaklar yeni yılda Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilecek. Proje, Muratpaşa’da kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirirken, toplumsal paylaşım kültürünü de görünür kılıyor.

