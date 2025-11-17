Muratpaşa'da 50 İşletmeye Gold Town Hijyen Bilgilendirmesi

Muratpaşa Belediyesi, Gold Town Sertifika Programı kapsamında 50 restoran, kafe, lokanta ve pastaneye hijyen ve gıda güvenliği bilgilendirmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:11
Programın hedefi ve kapsamı

Gold Town Sertifika Programı, Antalya'daki restoran, kafe, lokanta ve pastanelerin hijyen ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Muratpaşa Belediyesi tarafından yürütülen program, kentin hijyen ve gıda güvenliğinde örnek bir şehir olmasını hedefliyor.

İş birliği ve hedeflenen kazanımlar

Kurumlar arasında imzalanan iş birliği protokolü ile gıda güvenliğinin artırılması, şeffaf ve güvenilir bir hizmet ortamının oluşturulması, ekonomik katkının güçlendirilmesi ve bölgesel değerlerin korunması amaçlanıyor. Program, gastronomi alanındaki kaliteyi ve güveni yükseltmeyi hedefleyen somut adımlar içeriyor.

Uygulama ve sertifika kriterleri

Gönüllülük esasına dayanan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Programı'na başvuran işletmeler, belirlenen kriterleri karşıladıkları takdirde sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifika, işletmelerin uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Muratpaşa'da bilgilendirme çalışması

Muratpaşa Belediyesi ekipleri program çerçevesinde 50 işletmeye bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme; hijyen uygulamaları, gıda güvenliği kriterleri ve sertifika süreci hakkında işletmelere yol gösterici bilgiler sundu.

Başvuru bilgileri

Programa başvurmak isteyen işletmeler, müracaatlarını goldtown.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor.

