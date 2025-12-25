Muratpaşa’dan Parkinson Hastalarına Destek: 'Parkinson Akademi' Başladı

Muratpaşa’dan Parkinson Hastalarına Yeni Destek: Parkinson Akademi

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Parkinson hastalığının ilk evresindeki bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen "Parkinson Akademi" programını hayata geçirdi. Program, katılımcıların fiziksel ve psikososyal açıdan güçlenmesini sağlayacak kapsamlı uygulamalar içeriyor.

Programın uygulaması ve hedefleri

Program, fizik tedavi uzmanı eşliğinde Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda üç ay boyunca devam edecek. Uygulamalar arasında denge egzersizleri, fiziksel güçlendirme çalışmaları ve ergoterapi temelli aktiviteler yer alıyor. Ayrıca grup çalışmalarıyla sosyal etkileşim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Değerlendirme ve izleme

Katılımcılara programın başlangıcında yapılan ölçüm ve değerlendirmeler, program sonunda tekrarlanarak elde edilen gelişim somut verilerle ortaya konulacak. Uygulamanın bireylerin günlük yaşam becerileri ve yaşam standartları üzerindeki etkisi detaylı şekilde değerlendirilecek.

Süre ve devam planı

Üç aylık sürecin tamamlanmasının ardından program, yeni bir hasta grubuyla yeniden başlatılacak. Belediye yetkilileri, programın tekrarlanarak daha geniş bir kitleye ulaşmasının planlandığını belirtiyor.

Parkinson Akademi, erken evredeki hastalara yönelik güçlü bir destek modeli sunarak hem fiziksel rehabilitasyon hem de sosyal dayanışma açısından örnek oluşturmayı hedefliyor.

