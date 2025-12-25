Elazığ'da Tüberküloz Kontrolü: İl Verem Kontrol Kurulu Toplantısı Yapıldı

Toplantı ve Katılımcılar

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il düzeyinde yürütülen tüberküloz kontrol hizmetleri ve yaşanan sorunların değerlendirilmesi amacıyla İl Verem Kontrol Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Murat Mamur başkanlık etti. Etkinlikte idareciler, birim sorumlusu hekim ve ilgili çalışanlar, tüberküloz il koordinatörü ile özel ve kamuya ait hastaneler ve paydaş kurumların ilgili temsilcileri yer aldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Görüşmelerde, tüberküloz kontrol faaliyetlerinin il düzeyinde kesintisiz yürütülmesi, mevcut problemlerin giderilmesi ve sunulan hizmetlerin paydaş kurumlarla birlikte takip edilmesi konularında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

ELAZIĞDA DÜZENLEME TOPLANTIDA, TÜBERKÜLOZ KONTROL HİZMETLERİ VE SORUNLARI ELE ALINDI