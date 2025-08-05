Muş Ovası'nda Kadın İşçilerin Zorlu Karpuz Hasadı

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havalarda sürdürdükleri zorlu mesaileriyle aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Mardin'den gelerek Bozbulut köyünde kurdukları çadırlarda yaşayan bu işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla karpuz tarlalarının yolunu tutarak çalışmaya başlıyorlar.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bu ekip, sıcak hava altında çocukları ile birlikte yabani otları temizleyip çapa yaparken karpuz hasadı gerçekleştiriyor. Karpuz hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, burada kazandıkları parayla ev ekonomisine katkı sağlayarak ailelerinin geçimini üstleniyor.

İki çocuk annesi Rozerin Özbahçeci ve üç çocuk annesi Zelal Özbahçeci, sırtlarında taşıdıkları bebekleriyle gün boyunca tarlada mesai yaparak örnek isangiyat gösteriyorlar. Rozerin Özbahçeci, daha önceki bir açıklamasında, "Hem ev işleriyle uğraşıyorum, hem de tarlada çalışıyorum" diyerek günlük yaşamlarının zorluklarına dikkat çekiyor.

Özbahçeci, sıcak havada çalışmanın zorluklarına rağmen, "Çocuklarımdan biri bebek. Çadırda bırakamıyorum. Tarlaya sırtımla getiriyorum ve o şekilde çapa yapıyorum çünkü çocuklarıma bakacak kimse yok. İşimiz bu, mecburuz. Çapa, sulama yapıyoruz, otları kaldırıyoruz. Akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Zelal Özbahçeci de, mesaiye erken saatte başladıklarını belirterek, "Çocuklarımızla beraber çalışıyoruz. Akşama kadar buradayız. Mevsimler çok değişti, hava çok sıcak. Yine de çalışmak zorundayız" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getiriyor.

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada sürdürdükleri zorlu mesaileriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor. Mardin'den gelerek Bozbulut köyünde kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçileri, hasat için sabahın ilk ışıklarıyla karpuz tarlalarının yolunu tutuyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, sıcak havada çocukları ile yabani otları temizliyor, çapa yapıyor ve karpuz hasat ediyor. Karpuz hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, buradan kazandıkları parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada sürdürdükleri zorlu mesaileriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor. Mardin'den gelerek Bozbulut köyünde kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçileri, hasat için sabahın ilk ışıklarıyla karpuz tarlalarının yolunu tutuyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, sıcak havada çocukları ile yabani otları temizliyor, çapa yapıyor ve karpuz hasat ediyor. Karpuz hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, buradan kazandıkları parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.