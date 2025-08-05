DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
47,01 -0,08%
ALTIN
4.419,59 0%
BITCOIN
4.631.165,12 -0,33%

Muş Ovası'nda Kadın İşçilerin Zorlu Karpuz Hasadı

Muş Ovası'ndaki kadın tarım işçileri, karpuz hasadında sıcak havada zorlu bir mesai harcayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 15:07
Muş Ovası'nda Kadın İşçilerin Zorlu Karpuz Hasadı

Muş Ovası'nda Kadın İşçilerin Zorlu Karpuz Hasadı

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havalarda sürdürdükleri zorlu mesaileriyle aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Mardin'den gelerek Bozbulut köyünde kurdukları çadırlarda yaşayan bu işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla karpuz tarlalarının yolunu tutarak çalışmaya başlıyorlar.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bu ekip, sıcak hava altında çocukları ile birlikte yabani otları temizleyip çapa yaparken karpuz hasadı gerçekleştiriyor. Karpuz hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, burada kazandıkları parayla ev ekonomisine katkı sağlayarak ailelerinin geçimini üstleniyor.

İki çocuk annesi Rozerin Özbahçeci ve üç çocuk annesi Zelal Özbahçeci, sırtlarında taşıdıkları bebekleriyle gün boyunca tarlada mesai yaparak örnek isangiyat gösteriyorlar. Rozerin Özbahçeci, daha önceki bir açıklamasında, "Hem ev işleriyle uğraşıyorum, hem de tarlada çalışıyorum" diyerek günlük yaşamlarının zorluklarına dikkat çekiyor.

Özbahçeci, sıcak havada çalışmanın zorluklarına rağmen, "Çocuklarımdan biri bebek. Çadırda bırakamıyorum. Tarlaya sırtımla getiriyorum ve o şekilde çapa yapıyorum çünkü çocuklarıma bakacak kimse yok. İşimiz bu, mecburuz. Çapa, sulama yapıyoruz, otları kaldırıyoruz. Akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Zelal Özbahçeci de, mesaiye erken saatte başladıklarını belirterek, "Çocuklarımızla beraber çalışıyoruz. Akşama kadar buradayız. Mevsimler çok değişti, hava çok sıcak. Yine de çalışmak zorundayız" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getiriyor.

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada sürdürdükleri zorlu...

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada sürdürdükleri zorlu mesaileriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor. Mardin'den gelerek Bozbulut köyünde kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçileri, hasat için sabahın ilk ışıklarıyla karpuz tarlalarının yolunu tutuyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, sıcak havada çocukları ile yabani otları temizliyor, çapa yapıyor ve karpuz hasat ediyor. Karpuz hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, buradan kazandıkları parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada sürdürdükleri zorlu...

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada sürdürdükleri zorlu mesaileriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor. Mardin'den gelerek Bozbulut köyünde kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçileri, hasat için sabahın ilk ışıklarıyla karpuz tarlalarının yolunu tutuyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, sıcak havada çocukları ile yabani otları temizliyor, çapa yapıyor ve karpuz hasat ediyor. Karpuz hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, buradan kazandıkları parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
2
Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi
3
Viyana'da Yüzlerce Filistin Destekçisi, İsrail'in Soykırımına Protesto Düzenledi
4
Ercan, Sakarya'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
5
ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!
6
Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı
7
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!