Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Eylemlerini Sürdürüyor

Muş'ta Ailelerden Anlamlı Eylem

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların aileleri, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, bu hafta da kaybettikleri çocuklara olan özlemlerini dile getirmek için toplandı.

Çocukların Hasreti İçin Bir Araya Geldiler

Anne ve babalar, çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak seslerini duyurmaya çalıştı. Ayten Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlundan 9 yıldır haber alamadığını belirtti.

Koçhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İnşallah çocuklarımız gelir, teslim olur. Teslim olan çok kişi var. Oğlum, sana sesleniyorum, neredesin? Gelin devlete teslim olun. Artık hasretinize dayanamıyoruz. Yeter anaları, babaları üzdünüz. Yolunuz yol değil yavrum.”

Diğer Ailelerin Umutlu Bekleyişi

Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır evladından haber alamadığını ve durumdan dolayı sevindiklerini ifade etti. Özcan, “Var mı, yok mu bilmiyorum. Devam eden süreçten dolayı çok sevindik. Siz de gelin devlete teslim olun. Artık yeter. Gelin sizi görelim.” şeklinde konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.