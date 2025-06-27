Muş'ta Bilim Kafe Etkinliğinde Malazgirt Zaferi Anlatıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Malazgirt Zaferi'nin İzinde" adlı etkinlik düzenledi. 1071 Tarihi Sultan Alparslan Parkı'nda gerçekleştirilen programda, Tarihi Malazgirt Kenti Kazısı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, katılımcılara Malazgirt Zaferi ve gerçekleştirilen kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metin Karaburun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK'ün Türkiye genelindeki üniversitelerde "Bilim Kafe" etkinlikleri düzenlediğini belirterek, bu projenin coğrafi kapsayıcılığının "dünyanın en büyük bilim kafe etkinliği" olma özelliği taşıdığını ifade etti. Karaburun, "Muş Alparslan Üniversitesi olarak her yaştan insanı bilimle buluşturma adına etkinliğimizi gerçekleştirdik. Oğuzhan Karaçetin hocamızın katılımcılarla buluşması önemliydi. Bu tür etkinlikler devam edecek." diye konuştu.

Etkinliği düzenlerken tarihi bir mekan tercih ettiklerini vurgulayan Karaburun, "Bu alan ve tarihi Murat Köprüsü, turistleri ağırlayan önemli yerlerdir. Malazgirt ile bağlantılı olduğu için burayı seçtik ve etkili olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Dr. Oğuzhan Karaçetin, "Bilim Kafe" etkinliğinde Malazgirt'te yürütülen çalışmaları katılımcılara aktardığını belirterek, halkı bilgilendirmenin önemine dikkat çekti. Karaçetin, şunları kaydetti: "Malazgirt'i daha popüler bir dille anlatma fırsatı buldum ve bu durum halkın ilgisini çekti. Geri dönüşler oldukça olumlu oldu. Bu buluşmalar, Muşlularla olan bağımızı güçlendirdi. YÖK'e ve Muş Alparslan Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum."

Etkinliğe, çok sayıda vatandaş ve akademisyen katılarak bu keyifli bilgi paylaşımını destekledi.

Muş Alparslan Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Malazgirt Zaferi'nin İzinde" etkinliği düzenlendi. YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında 1071 Tarihi Sultan Alparslan Parkı'nda gerçekleştirilen programda, Tarihi Malazgirt Kenti Kazısı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, katılımcılara Malazgirt Zaferi ve yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Malazgirt Zaferi'nin İzinde" etkinliği düzenlendi. YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında 1071 Tarihi Sultan Alparslan Parkı'nda gerçekleştirilen programda, Tarihi Malazgirt Kenti Kazısı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, katılımcılara Malazgirt Zaferi ve yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.