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Muş'ta Gençler Doğa Yürüyüşüyle Tekno bağımlılığını Aşılıyor

Muş'ta gençler, doğa yürüyüşü etkinliği ile teknolojiden uzaklaşıp doğal güzellikleri keşfetti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:25
Muş'ta Gençler Doğa Yürüyüşüyle Tekno bağımlılığını Aşılıyor

Muş'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Muş'ta, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi çerçevesinde, gençler için bir doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Muş Kültür Sanat Doğa Derneği tarafından düzenlenen bu etkinlik, gençlerin doğayla buluşmasını sağlayarak teknoloji bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

Projenin Amaçları ve Katılımcılardan Yorumlar

Etkinlikte, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç, projenin üçüncü etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti. Kılıç, "Bu etkinlik, ilimiz için örnek teşkil eden çok değerli bir program. Gençlerimizi teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak doğayla buluşturmayı amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Kılıç ayrıca, yürüyüşün gençler arasında yeni dostlukların kurulmasına yardımcı olduğunu ve Muş'un doğal güzelliklerini tanıtma fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Dernekten Açıklamalar

Muş Kültür Sanat Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak ise dernek olarak çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Bayrak, "İçişleri Bakanlığına sunduğumuz proje çerçevesinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerinin katılımı ile sosyal medya üzerinden duyuru yaptık. Mehmetcan Bağları’nda güzel bir etkinlik geçirdik," dedi.

Gençlerin Doğa ile Buluşması

Yürüyüşe katılan gençlerden Serdar Toprak, Muş'un güzelliklerini keşfetme fırsatını yakaladıklarını belirtti. Toprak, "Yorucu bir yürüyüş oldu ama Muş'un eşsiz doğasıyla tanıştık. Çok güzel bir deneyim oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz," diye ekledi.

Muş'ta, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında doğa yürüyüşü...

Muş'ta, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Muş Kültür Sanat Doğa Derneği tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen gençler, doğa yürüyüşü yaptı, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Muş'ta, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında doğa yürüyüşü...

Muş'ta, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Muş Kültür Sanat Doğa Derneği tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen gençler, doğa yürüyüşü yaptı, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

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