Muş'ta Jandarma'dan Bakırcılar Köyü'ne Kışlık Kıyafet Yardımı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan köy okuluna destek

Muş valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler Bakırcılar Köyü İlkokulu'ndaki öğrencilere yönelik bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında temin edilen kışlık kıyafetler ve çeşitli hediyeler köye ulaştırıldı.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Bakırcılar köyüne getirilen yardımların dağıtımında askerler, öğrencilerle bir araya gelip sohbet etti ve onlarla vakit geçirdi.

Etkinlikteki öne çıkan anlar

Askerler öğrencilere bot, mont ve çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca, yıpranan Türk bayrağı okul yönetimiyle birlikte yenisiyle değiştirildi. Etkinlik sırasında çocuklara "Tim 112 Jandarma" çizgi filmi de izletildi.

Jandarmanın görev sırasında kullandığı araçlar ve arama kurtarma köpeği de öğrencilerin ilgi odağı oldu; ekipler çocuklara gösteriler yaparak sunumlar gerçekleştirdi.

Yapılan yardım ve etkinlik, köy okulundaki öğrenciler arasında moral ve motivasyon sağlarken, jandarmanın topluma yönelik yakın temasını da güçlendirdi.

