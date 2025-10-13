Muş'ta Kar ve Sis Yüksek Kesimleri Vurdu

Muş'un yüksek kesimlerinde sağanak yerini kar ve yoğun sise bıraktı. Çavuştepe beyaza büründü; Kurtik Dağı'nda kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 15:22
Muş'ta Kar ve Sis Yüksek Kesimleri Vurdu

Muş'ta Kar ve Sis Yüksek Kesimleri Vurdu

Bölgede hava koşulları etkisini gösterdi

Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yer yer yoğun sis de görüşü olumsuz etkiledi.

Merkeze 15 kilometre mesafedeki 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü.

Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.

Bölgede devam eden yağış ve sis nedeniyle ulaşım ve görüş koşullarında zaman zaman güçlükler yaşandı.

Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve sis görüldü. Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde...

Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve sis görüldü. Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Merkeze 15 kilometre mesafedeki 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü.

Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve sis görüldü. Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Bilim Festivali'ne 3 Günde Yaklaşık 200 Bin Ziyaretçi
2
İsrail kadın ve çocukları infaz etti: Görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı
3
Muğla Bodrum'da Otel Lojmanında Bebeğin Ölümü: Anne Tutuklandı
4
Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: Mersin'den 3 Bin Tonluk Gemi Gazze'ye Hareket Ediyor
5
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Eş Zamanlı Okul Afet Tatbikatı
6
Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Baskısı Tanıtıldı
7
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi