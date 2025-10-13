Muş'ta Kar ve Sis Yüksek Kesimleri Vurdu

Bölgede hava koşulları etkisini gösterdi

Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yer yer yoğun sis de görüşü olumsuz etkiledi.

Merkeze 15 kilometre mesafedeki 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü.

Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.

Bölgede devam eden yağış ve sis nedeniyle ulaşım ve görüş koşullarında zaman zaman güçlükler yaşandı.

Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve sis görüldü. Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Merkeze 15 kilometre mesafedeki 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü.