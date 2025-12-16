Muş’ta Kazan Rampasında Yoğun Kar Nedeniyle 20 Araç Kurtarıldı

Muş’ta Kazan Rampasında 20 Araç Kurtarıldı

Yoğun kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Korkut ilçesindeki Kazan rampasında etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, yolda kalan sürücülere zor anlar yaşattı. Gelen ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, koordineli bir çalışma yürüttü.

Olay yerine intikal eden Muş İl Özel İdaresi ile jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucunda, rampada mahsur kalan yaklaşık 20 araç güvenli şekilde çıkarıldı.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra yol, kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya, kış lastiği ve zincir bulundurmaya davet etti.

