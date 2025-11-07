Muş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü JASAT Tarafından Yakalandı

Muş'ta hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.Y., JASAT'ın operasyonuyla inşaatta yakalandı; adli işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:13
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y.'yi yakaladı. Şahısın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından cezalandırıldığı bildirildi.

Operasyon ve Yakalanma

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu, Erciş Ağır Ceza Mahkemesi, Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararları doğrultusunda toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 aydır aranan S.Y.'nin Muş il merkezinde inşaatlarda kayıtsız işçi olarak çalıştığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından düzenlenen operasyonda, şahıs çalıştığı inşaatta yakalanarak gözaltına alındı.

Adli Süreç

Yakalanan S.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemler için ilgili birimlere sevk edildi.

