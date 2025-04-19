Muş'ta Okul Sporları Karate Şampiyonası Heyecanı Başladı

Muş'ta Karate Şampiyonası Dört Gün Sürüyor

Muş'ta, "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" 19 ilden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye Karate Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen bu önemli etkinlik, kapalı spor salonunda gerçekleştirilmektedir.

Müsabakalar ve Hakemler

Şampiyonada 30 hakem görev yapacak olup, sporcular iki gün boyunca grup birinciliği için mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Açıklamada Bulundu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, müsabakaların kapsamı hakkında bilgi vererek, "İlimizde böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada grup birinciliği elde eden sporcular, 15 Mayıs'ta Zonguldak'ta düzenlenecek olan ülke finaline katılacak." dedi.

Muş’un Spor Potansiyeli

Taşdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıl önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bugün Muşlu 18 sporcumuz birincilik ve ikincilik elde etti. İnşallah Muş, spor şehri olarak anılacak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoyacağız ve sporu sevdireceğiz."

Muş'ta, "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" 19 ilden 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Muş'ta, "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" 19 ilden 200 sporcunun katılımıyla başladı.